В Юрьянском районе хотят приостановить работу предприятия, загрязняющего воздух

Жители неоднократно жаловались на состояние воздуха в деревне. Фото: Алла Албегова

Как рассказала в соцсетях министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова, речь идет о предприятии «ЭкоНОМ», расположенном в деревне Домраченки Юрьянского района. На заводе сжигают медицинские отходы, и на состояние воздуха в населенном пункте неоднократно жаловались местные жители.

Из-за запретов на проверки специалисты не могли зайти на территорию. Однако, учитывая ситуацию, областная прокуратура все же согласовала Минприроды внеплановую выездную проверку, которая сейчас завершена.

- В ходе проверки на источниках (крематорах) выявлены значительные превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, установленных декларацией о воздействии на окружающую среду, более чем в 400 раз, - сообщила министр.

В отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Материалы направили в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия.

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