В Кирове установили более 800 новых контейнеров для мусора

Все контейнеры будут единого цвета, размера и формы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове установили новые контейнеры для ТКО. Как сообщает областное правительство, всего на улицах города появилось 807 новых баков объемом 1,1 кубометр.

Новые контейнеры устанавливают в преддверии юбилея города. К закупке планируется еще 770 единиц. Все они будут одного цвета, размера, формы. В Минохраны подчеркнули, что единый стиль площадок и мусорных баков положительно сказывается на облике муниципального образования.

В областном правительстве также отметили, что высвобождаемые контейнеры проходят санобработку, ремонтируются и передаются в муниципалитеты. Сейчас к передаче готовы 120 баков, проводится работа по их распределению.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.