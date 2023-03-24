В Кирове очищены от снега 70% пешеходных зон

В УДПИ планируют заключить контракт на вывоз еще 20 тысяч кубометров снега ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове продолжается очистка улиц от снега. Подробностями проводимых работ поделились 24 марта на оперативном совещании в администрации города.

По словам директора УДПИ Вячеслава Лопарева, подрядчики очистили от льда и снега уже 70% пешеходных зон, и планируют заключить контракт на вывоз еще 20 тысяч кубометров снега. Также дорожникам указали, что надо обратить внимание на зоны остановок общественного транспорта и состояние участков, где проводились земляные работы. На некоторых из них образуются просадки тротуара. В пример привели перекресток улицы Красноармейской и Октябрьского проспекта, улицу Комсомольскую, Воровского, 77а, Герцена, 30.

Кроме того, в Кирове ведется ямочный ремонт. Работы прошли на улицах Пятницкой, Советской, Преображенской, Воровского и других.