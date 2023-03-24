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НовостиПроисшествия24 марта 2023 9:43

Кировчанин организовал на Филейке незаконный клуб азартных игр

Теперь подозреваемому грозит уголовное преследование
Артем ЗАМЯТИН
Организовывая клуб кировчанин понимал что совершает преступление.

Организовывая клуб кировчанин понимал что совершает преступление.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове закрыли незаконный клуб азартных игр. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что 36-летний мужчина снял нежилое помещение на улице Северная Набережная. Внутри он установил игровые аппараты и подключил к ним интернет. С помощью оборудования он проводил турниры на деньги. Совершая это, подозреваемый знал, что он нарушает закон.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют подробности преступления.

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