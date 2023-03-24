Кировчанин организовал на Филейке незаконный клуб азартных игр

Организовывая клуб кировчанин понимал что совершает преступление. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове закрыли незаконный клуб азартных игр. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что 36-летний мужчина снял нежилое помещение на улице Северная Набережная. Внутри он установил игровые аппараты и подключил к ним интернет. С помощью оборудования он проводил турниры на деньги. Совершая это, подозреваемый знал, что он нарушает закон.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют подробности преступления.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.