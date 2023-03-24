Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:17

В Кирове иномарка сбила трехлетнего малыша

В результате мальчик получил травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Потребкооперации. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Потребкооперации. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили трехлетнего мальчика. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 23 марта в 17.50. У дома №44 по улице Потребкооперации «Шевроле» наехал на трехлетнего мальчика. В результате малыш получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация - не сообщается. Подробности аварии также не разглашаются. Вероятнее всего, водитель попросту не заметил маленького ребенка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло две аварии, в которых пострадали два человека. Погибших нет.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.