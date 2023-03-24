В Кирове иномарка сбила трехлетнего малыша

Авария произошла на улице Потребкооперации. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили трехлетнего мальчика. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 23 марта в 17.50. У дома №44 по улице Потребкооперации «Шевроле» наехал на трехлетнего мальчика. В результате малыш получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация - не сообщается. Подробности аварии также не разглашаются. Вероятнее всего, водитель попросту не заметил маленького ребенка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло две аварии, в которых пострадали два человека. Погибших нет.

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