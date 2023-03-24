В Кирове теплосети проверят с помощью красителя

Краситель придает воде зеленый оттенок. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В Кирове начнутся испытания теплосетей с помощью красителя «Уранин А». Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Проверка теплоносителей с помощью красителя проводится ежегодно. Он придает воде ярко-зеленый цвет, позволяя выявить повреждения трубопроводов и бойлеров, незаконные врезки в систему. Отметим, что «Уранин А» соответствует санитарным нормам и рекомендован Минэнерго РФ для проверки теплосетей.

Проверки воды от ТЭЦ-5 начнутся с 27 марта, от ТЭЦ-4 - с 3 апреля. Кировчан просят не пугаться, если вода из-под крана в их квартире внезапно окажется зеленой. Это означает, что водонагреватель или оборудование на центральном тепловом пункте негерметичны. Сообщить об этом можно тремя способами:

- обратиться в свою УК;

- позвонить в «Тепловую справочную службу» по телефону 744-901;

- оставить сообщение на сайте.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.