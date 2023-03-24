24 марта десятки кировчан останутся без воды и электричества

Без воды останутся два дома, а без электричества четыре. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пятницу, 24 марта, в Кирове пройдут плановые отключения воды и электричества. Об этом сообщает МУП «Водоканал» и «Горэлектросеть». Такие меры приняты в связи с ремонтом.

Воды не будет на этих участках:

С 09.00 до 17.00:

- улица Московская в домах 98 и 102/1.

С 08.30 до 16.00:

- улица Чапаева, 11.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

Электричества не будет в следующих домах:

С 08.00 до 15.30:

- улица Преображенская, 16;

- улица Московская, 28.

С 08.30 до 11.30:

- улица Дерендяева, 44.

С 12.30 до 16.00:

- улица Спасская, 59.

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