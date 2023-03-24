24 марта десятки кировчан останутся без воды и электричества

Без воды останутся два дома, а без электричества четыре.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В пятницу, 24 марта, в Кирове пройдут плановые отключения воды и электричества. Об этом сообщает МУП «Водоканал» и «Горэлектросеть». Такие меры приняты в связи с ремонтом.
Воды не будет на этих участках:
С 09.00 до 17.00:
- улица Московская в домах 98 и 102/1.
С 08.30 до 16.00:
- улица Чапаева, 11.
Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
Электричества не будет в следующих домах:
С 08.00 до 15.30:
- улица Преображенская, 16;
- улица Московская, 28.
С 08.30 до 11.30:
- улица Дерендяева, 44.
С 12.30 до 16.00:
- улица Спасская, 59.
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