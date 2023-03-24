В Кировской области открыли Центр поддержки семейного бизнеса

Учреждение будет помогать предпринимателям, открывшим семейный бизнес. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открыли Центр семейного бизнеса, в котором предприниматели смогут получать консультации и помощь. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов пояснил, что семейное дело имеет большой потенциал и власти региона будут оказывать нужную помощь.

- Семья приложит максимум усилий для развития своего дела. А рост бизнеса - это развитие налоговой базы и создание инфраструктуры. Также это и развитие молодежи: дети с малых лет вовлечены в работу, видят, как и кем работают их родители, - отметил Михаил Сандалов.

Центр будет работать на базе Вятской торгово-промышленной палаты. Подобные организации уже есть в Нижнем Новгороде, Уфе, Рязани и в Якутии, наш регион стал пятым.

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