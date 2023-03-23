В Кировской области в три раза меньше употребляют наркотики, чем по России

Число зависимых уменьшилось на 47% по сравнению с 2021 годом. ФОТО: Правительство Кировской области

В правительстве Кировской области прошло заседание антинаркотической комиссии. По подсчетам специалистов, в нашем регионе 3,4 раза ниже уровень употребления запрещенных веществ чем по России.

По словам главврача областного наркологического диспансера Елены Томининой, зависимых от препаратов людей и общая заболеваемость остались на уровне 2021 года. Однако число зависимых уменьшилось на 47%. Глава региона Александр Соколов отметил, что работа сотрудников МВД, в том числе в интернете достойна высокой оценки.

- Наша молодежь находится в интернете почти 24 часа в сутки. Поэтому бороться с потреблением наркотических веществ, нужно в том числе и онлайн. На будущее нужно привлекать к работе в этих подразделениях именно молодых специалистов для борьбы с преступностью, - отметил губернатор Александр Соколов.

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