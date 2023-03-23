В Кирове самыми высокооплачиваемыми врачами стали имплантологи и флебологи

В топ-20 высокооплачиваемых должностей вошли врачи скорой помощи, офтальмологи, стоматологи и другие специальности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии в сфере медицины в нашем регионе. По состоянию на январь-февраль 2023 самая высокооплачиваемая должность - имплантолог. Такому специалисту готовы платить 171068 рублей в месяц. На втором месте - флеболог с зарплатой в 132083 рублей.

На третьем и четвертом месте оказались травматолог и пародонтолог, которые могут получать в Кировской области 110 и 100 тысяч в месяц. Пятое и шестое место топа заняли реаниматолог и генетик, которым работодатели предлагают по 97 и 90 тысяч.

От 80 до 89 тысяч в месяц могут зарабатывать стоматолог, ортопед, отоларинголог, реабилитолог. Врачу скорой помощи, пластическому хирургу и гастроэнтерологу готовы платить по 70 тысяч, анестезиологу и врачу функциональной диагностики - около 74 тысяч.

На последних местах в топе оказались офтальмолог, онколог, врач УЗИ и проктолог. Им предлагают зарплату в диапазоне от 65 до 70 тысяч рублей в месяц.

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