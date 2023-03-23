Дом молодежи в Кирове предлагают открыть на месте «Детского мира»

«Молодежь не должна заниматься в цокольных и подвальных этажах», - говорит глава Кирова Елена Ковалева. Фото: киров.рф

Реализацию молодежной политики обсудили депутаты Кировской городской Думы на заседании комиссии по социальной сфере.

Сейчас одно из ключевых ее направлений - поддержка молодежного самоуправления. Внимание этому уделяется и на федеральном, и на региональном уровне.

В Кирове действуют объединения учащейся, работающей и активной молодежи, молодежное правительство и совет при главе города. Губернатор Александр Соколов ранее поставил задачу создать отдельное пространство для молодых кировчан.

По мнению главы города Елены Ковалевой, это может быть, к примеру, Дом молодежи. Открыть его можно в здании магазина «Детский мир».

- Молодежь не должна заниматься в цокольных и подвальных этажах, - отметила Елена Ковалева. - Мы обязаны создать для нее современные и комфортные условия. Уже есть спонсоры, готовые помочь в обустройстве помещений. Главное - как можно быстрее решить вопрос о передаче здания клубному объединению «Перекресток» и начать постепенно приводить его в порядок. Это будет по-настоящему нужное и доброе дело.