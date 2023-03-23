Кировчанка с интеллектуальными нарушениями завоевала 10 золотых медалей на первенстве России

Наши спортсмены привезли домой 49 медалей. ФОТО: Правительство Кировской области

Кировчанка выиграла 10 золотых медалей на Чемпионате и первенстве России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В соревнованиях, которые проходили в Йошкар-Оле, за первенство боролись более 170 спортсменов. Кировскую область представляли 25 учеников спортшколы «Быстрица». Лучшей среди наших участников оказалась Дарья Мелешко, она одержала победу на шести отдельных дистанциях и четыре — в эстафетном плавании.

Всего наши спортсмены привезли домой 49 медалей, из них: 17 золотых, 16 серебряных, 16 бронзовых.

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