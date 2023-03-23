В Кирове на завершение строительства школы на Пролетарской выделят еще 104 миллиона рублей

Школу на Пролетарской изначально планировалось сдать к июлю 2022 года, однако позднее сроки сдвинулись. Фото: киров.рф

В Кирове на строительство школы на Пролетарской дополнительно выделят 104 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного правительства. Согласно ему, на работы потратят еще 104 миллиона 773 тысячи 842 рубля.

Изначально здание школы на Пролетарской должны были достроить к июлю 2022 года. Из-за срыва сроков городские власти перезаключали контракт с другим подрядчиком. Тот также не уложился в сроки, из-за чего сдачу объекта перенесли на конец 2022 года.

В декабре куратором объекта назначили нового и.о. замглавы администрации Сергея Стяжкина, но школу не сдали вовремя, из-за чего тот очень быстро лишился должности, проработав на своем посту всего 10 дней. К строительству же привлекли сторонние организации, чтобы закончить работы как можно скорее.

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