Кировчанин отправится в колонию на 9 лет за жестокое убийство своего знакомого

После убийства осужденный украл деньги и скрылся с места преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кировской области осудили за убийство знакомого. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Следователи выяснили, что 18 сентября прошлого года двое знакомых выпивали алкоголь, находясь в одном из домов садового товарищества «Восход-3». Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Позже 48-летний подсудимый нанес удар стулом по голове своему знакомому, затем он воткнул ему нож в живот. На этом злоумышленник не остановился и добил пострадавшего 17 ударами топором по голове. После убийства он взял из одежды мертвого товарища 7,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы в виде 9,1 года лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

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