Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 8:59

Жителя Кировской области осудили за пьяное вождение

В колонии он проведет 6 месяцев
Артем ЗАМЯТИН
При проверке сотрудниками полиции выяснилось, что мужчина уже не раз привлекался за подобное правонарушение.

При проверке сотрудниками полиции выяснилось, что мужчина уже не раз привлекался за подобное правонарушение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Котельнича отправится за решетку за пьяное вождение. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 9 июля 2022 года 51-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ВАЗ 21114 остановили сотрудники полиции. При проверке информации о водителе в базе стало известно, что он уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Суд вынес приговор жителю Котельнича в виде 6 месяцев лишения свободы и ограничения управления транспортом на 4 года.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.