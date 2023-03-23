Жителя Кировской области осудили за пьяное вождение

При проверке сотрудниками полиции выяснилось, что мужчина уже не раз привлекался за подобное правонарушение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Котельнича отправится за решетку за пьяное вождение. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 9 июля 2022 года 51-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ВАЗ 21114 остановили сотрудники полиции. При проверке информации о водителе в базе стало известно, что он уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Суд вынес приговор жителю Котельнича в виде 6 месяцев лишения свободы и ограничения управления транспортом на 4 года.

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