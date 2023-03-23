С 20 марта в Кирове началась выездная вакцинация животных от бешенства

Специалисты будут работать во всех районах города. Фото: kirovreg.ru

Кировчане могут бесплатно привить своих домашних питомцев от бешенства. Об этом сообщает областное правительство.

Выездная вакцинация в частном секторе началась 20 марта. По 27 марта специалисты будут прививать животных в Октябрьском районе, с 28 марта по 1 апреля - в Ленинском районе, с 10 по 12 апреля - в Нововятском районе, с 13 по 18 апреля - в Первомайском районе.

Стоит отметить, что бесплатно вакцинировать можно только идентифицированное животное. За отдельную плату можно на месте провести чипирование или биркование.

Подробный график работы можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что кировчане также могут привить питомцев от бешенства в любом подразделении ветстанции по адресам:

- Сельскохозяйственный проезд, 6;

- Орловская, 26;

- Пушкина, 32а, Нововятский район;

- Октябрьская, 38, микрорайон Лянгасово;

- Боровицкая, 38, пос. Порошино.

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