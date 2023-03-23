В Мурашах иномарка сбила 16-летнюю девушку

Возможно, девушка переходила дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Кировской области

В Мурашах сбили 16-летнюю девушку. Информацию сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Авария произошла 22 марта в 07.50. У дома №7 по улице Пугачева «Ниссан Альмера» сбил 16-летнюю девушку-пешехода. Возможно, она переходила дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшая получила травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.

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