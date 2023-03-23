23 марта кировчане смогут увидеть сближение Луны, Венеры и Юпитера

Кировчане смогут увидеть сближение самых ярких объектов ночного неба. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчане смогут полюбоваться на сближение Луны, Венеры и Юпитера! Вечером 23 марта ночные светила устроят миниатюрный парад планет. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Небесные светила выстроятся в ряд, при этом Венера и Юпитер окружат Луну. Понаблюдать за явлением можно будет с 18.30 до 19.15. Луна будет видна до 20.30, Венера - до 21.30.

24 марта кировчане смогут увидеть в ночном небе уже только Луну и Венеру, которые также сблизятся на короткое время. Понаблюдать за этим можно будет с 18.30 до 21.30 над западной частью горизонта.

- Это прекрасная возможность одновременного увидеть два самых ярких объекта ночного неба в бинокль, - добавляет паблик.

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