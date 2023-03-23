В Кировской области построили новый газопровод протяженностью 1,3 километра

В Кировской области продолжается газификация населенных пунктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Слободском районе строят новый газопровод. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

В деревне Мокины уже стоят сети протяженностью 1,3 километра. Кроме того, работы ведутся в пяти деревнях: Конец, Щуково, Курешники и Большие Сколотни. От местных жителей поступило уже почти 200 заявок на догазификацию. Сделать это можно в офисах обслуживания «Газпрома», в администрации, через портал Госуслуги и территориальных отделах МФЦ.

Также губернатор Кировской области Александр Соколов поручил предусмотреть на строительство сетей внутри участка и приобретение оборудования компенсацию до 100 тысяч рублей.

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