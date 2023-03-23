23 марта сотни кировчан останутся без воды

Отключение воды связанно с ремонтом на сетях. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кировский «Водоканал» 23 марта в некоторых районах Кирова отключт воду в связи с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся по следующим адресам:

Поселок Ганино, с 09.00 до 14.00:

- улица Центральная, в доме 1;

- улица Фабричная, в домах 6, 7, 10 ,13б, 20;

- улица Мира, в домах 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 23в, 26, 28, 25, 30, 32;

- улица Западная, в домах 7, 9, 11.

Ленинский район, с 09.30 до 15.00:

- улица Сурикова, в доме 41;

- улица Комсомольская, в домах 89, 89/1;

- улица Чапаева, в домах 2, 2а, 3, 4, 10, 10а, 12, 20;

- переулок 3-й Газетный, в доме 14.

Поселок Порошино, с 10.00 до 12.00:

- улица Бассейная;

- улица Порошинская;

- улица Боровицкая;

- улица Школьная;

- улица Новопорошинская;

- улица Кедровая;

- улица Монинская;

- переулок Новый.

Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.