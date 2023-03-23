23 марта сотни кировчан останутся без воды

Отключение воды связанно с ремонтом на сетях.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Кировский «Водоканал» 23 марта в некоторых районах Кирова отключт воду в связи с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся по следующим адресам:
Поселок Ганино, с 09.00 до 14.00:
- улица Центральная, в доме 1;
- улица Фабричная, в домах 6, 7, 10 ,13б, 20;
- улица Мира, в домах 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 23в, 26, 28, 25, 30, 32;
- улица Западная, в домах 7, 9, 11.
Ленинский район, с 09.30 до 15.00:
- улица Сурикова, в доме 41;
- улица Комсомольская, в домах 89, 89/1;
- улица Чапаева, в домах 2, 2а, 3, 4, 10, 10а, 12, 20;
- переулок 3-й Газетный, в доме 14.
Поселок Порошино, с 10.00 до 12.00:
- улица Бассейная;
- улица Порошинская;
- улица Боровицкая;
- улица Школьная;
- улица Новопорошинская;
- улица Кедровая;
- улица Монинская;
- переулок Новый.
Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
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