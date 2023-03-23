За полтора года он посетил 3 собрания из 38. ФОТО: http://opko43.ru/structure/members/v5/26795/

Директора спортшколы «Новый дом» Алексея Куклина исключили из Общественной палаты Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Такая мера связана с систематическим отсутствием Алексея Александровича без уважительных причин на заседаниях ОПКО. За полтора года он посетил 3 собрания из 38.

- Алексею давали шанс, однако он посетил две встречи, затем снова пропал и перестал посещать мероприятия. У нас принципиальная позиция - в ОПКО надо работать, - отметил Председатель Общественной палаты Сергей Улитин.

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