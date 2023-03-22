В Кировской области на 400 тысяч рублей оштрафовали оператора за пропуск в сеть мошенников

Хакеры взломали сеть и обманывали кировчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из операторов мобильной связи допустил взлом своей сети иностранными злоумышленниками. Инцидентом поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что подменный номер копировал телефон дежурной части управления МВД России по Кировской области. Из-за этого мошенники могли обманывать жителей города и сообщать им об оформлении на них кредитов.

В результате судебного заседания решено оштрафовать руководителя компании сотовой связи на 400 тысяч рублей.

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