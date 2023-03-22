Из бюджета Кировской области выделили свыше 1,1 миллиарда рублей на лекарства для льготников

Врачи ежедневно выписывают до 3400 рецептов на бесплатные препараты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году на лекарства для льготников из бюджета Кировской области выделили более 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Точная сумма, выделенная на медикаменты - 1 миллиард 118 миллионов 700 тысяч рублей. В правительстве отмечают, что за последние пять лет объем средств увеличился втрое. В 2022 году сумма впервые перевалила за миллиард рублей.

С начала года за выпиской льготных лекарств в аптеки обратились более 66 тысяч пациентов из Кировской области. Ежедневно врачи выдают до 3400 рецептов на бесплатные препараты. По данным Минздрава, на сегодняшний день из 261830 предписаний обслужено 261281, 502 находятся на руках у пациентов.

В правительстве добавили, что Минздрав ведет постоянный мониторинг наличия лекарств в аптеках. Свои вопросы кировчане могут задать на прямой линии по телефону 8 (8332) 38-13-23 каждый четверг с 13.00 до 14.00.

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