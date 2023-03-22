В Яранске заработал каток с искусственным льдом

Вход на каток будет платным. Фото: kirovreg.ru

В Яранске открыли каток с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Площадка расположена на территории лугов заречной части города. С 1 ноября по 1 апреля на катке будут заниматься местные хоккеисты, а жители смогут приходить на массовые катания. В летний период территория предназначена для мини-футбола. Как отметили в правительстве, предусмотрена плата за вход.

Отметим, что подрядчик сорвал сроки строительства объекта, за что с него взыскали пени в размере около двух миллионов рублей. На эти средства планируется купить искусственный газон.

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