Кировским таксистам готовы платить до 45 тысяч рублей

Самая высокооплачивая вакансия таксиста в Кировской области предполагает зарплату до 110 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировским таксистам предлагают зарплату около 45 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят эксперты портала hh.ru.

Средняя зарплата, предлагаемая таксистам работодателями - 44,8 тысяч рублей в месяц. При этом в целом по стране она составляет 85 тысяч. Самая высокооплачиваемая вакансия водителя такси в нашем регионе предполагает собой доход до 110 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что в феврале сфера «Транспорт, логистика» в Кировской области заняла шестое место среди других отраслей по количеству размещенных вакансий. На одно предложение о работе приходится всего пара резюме.

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