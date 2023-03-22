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НовостиОбщество22 марта 2023 12:36

Кировским таксистам готовы платить до 45 тысяч рублей

В феврале такие работники оказались весьма востребованы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Самая высокооплачивая вакансия таксиста в Кировской области предполагает зарплату до 110 тысяч рублей.

Самая высокооплачивая вакансия таксиста в Кировской области предполагает зарплату до 110 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировским таксистам предлагают зарплату около 45 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят эксперты портала hh.ru.

Средняя зарплата, предлагаемая таксистам работодателями - 44,8 тысяч рублей в месяц. При этом в целом по стране она составляет 85 тысяч. Самая высокооплачиваемая вакансия водителя такси в нашем регионе предполагает собой доход до 110 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что в феврале сфера «Транспорт, логистика» в Кировской области заняла шестое место среди других отраслей по количеству размещенных вакансий. На одно предложение о работе приходится всего пара резюме.

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