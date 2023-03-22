В Кирове закрыли клуб азартных игр

Кировчанка организовала в нежилом помещении игровой клуб. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове закрыли очередной клуб азартных игр. Подробностями инцидента поделились в региональном Следкоме.

Следователи установили, что 30-летняя женщина арендовала нежилое помещение на улице Пролетарской. Внутри она установила компьютеры и подключила к ним интернет. С помощью оборудования злоумышленница проводила незаконные турниры на деньги.

В СУ СКР завели уголовное дело по статье УК РФ 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют подробности инцидента.

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