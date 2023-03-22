В Малмыже рекультивируют свалку на берегу реки за 5,4 миллиона рублей

Общая площадь городской свалки - 1,1 га. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Власти определили подрядчика для рекультивации второй свалки в Малмыже. Работами займется ИП Пестов. Как сообщили в областном правительстве, сумма контракта составила 5,4 миллиона рублей.

Объем отходов на свалке составляет около 2,2 тысячи кубических метров, площадь - 1,1 га. Как отметили в региональном Минприроды, ее ликвидация необходима, поскольку полигон расположен почти в центре Малмыжа рядом с домами и водоохранной зоной - на берегу реки Засора.

В Малмыже сейчас также продолжается рекультивация старой городской свалки. Предположительно, по окончании работ занятая отходами площадь уменьшится с 4,7 до 2 га. Ликвидацию планируется завершить к 1 ноября 2023 года.

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