В Кикнуре снесут аварийное здание бывшей школы, построенное более полувека назад

Школу построили еще в 1967 году. Фото: прокуратура Кировской области

В Кикнуре снесут аварийное здание бывшей школы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Школу на Советской построили еще в 1967 году. До 2012 года аварийное деревянное здание находилось в собственности администрации муниципалитета. При проверке ее работы прокуратура установила, что мэрия не снесла старую постройку, находящуюся рядом с местной школой-интернатом. Тогда в суд направился иск.

Требования ведомства признали законными. Администрацию обязали снести старое здание до 1 сентября 2023 года.

Ранее мы также сообщали, что в Куменском районе снесут здание бывшей школы 1896 года постройки.

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