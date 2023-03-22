В Котельниче бесправник, пытаясь скрыться от погони, врезался в патрульную машину

Автоинспекторы задержали нарушителя и составили материалы об административных правонарушениях. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Котельниче автоинспекторы устроили погоню за бесправником. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером на одной из городских улиц. Правоохранители заметили на дороге ВАЗ-2114, ехавший с нарушением правил. Автоинспекторы потребовали остановиться, но водитель их проигнорировал, и началось преследование. Лихач выезжал на встречку, ехал на красный, делая все, чтобы скрыться. Однако в процессе не справился с управлением и врезался в патрульную машину, после чего его и задержали. По счастью, никто не пострадал.

Гонщиком оказался 24-летний парень, житель Котельнича, ранее лишенный водительских прав. На него составили несколько протоколов - за управление автомобилем без прав, выезд на встречную полосу, неподчинение требованиям об остановке и другие нарушения.

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