Причины возгорания пока не известны. ФОТО: ГУ МЧС по Кировской области

Во вторник, 21 марта, в Кировской области произошел пожар в жилом доме. Подробностями поделились в региональном ГУ МЧС.

В 22.45 в службу спасения поступил сигнал о возгорании в городе Котельниче. На улицу Октябрьскую выехали четыре расчета 40 пожарно-спасательной бригады. Из-за чего загорелось здание, пока не известно. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь не дошел до соседних домов.

Для выяснения причины на месте работают сотрудники ГУ МЧС.

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