В Кирове началась реконструкция теплосетей

Работы ведутся на нескольких улицах. Фото: пресс-служба Кировского филиала «Т Плюс»

В Кирове началась первая реконструкция теплосетей в текущем году. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Работы ведутся во дворах без ограничения по поставке отопления и горячей воды. Сейчас подрядчики заливают железобетонные камеры на улице Красина и в переулке Вершининском. С середины апреля продолжится модернизация сетей на улицах Широнинцев, Шинников и Цеховой. Как сообщили в компании, окончательное благоустройство после прошлогодних работ проведут до 30 июня 2023 года.

В текущем году в Кирове и Кирово-Чепецке планируется обновить около 60 км трубопроводов. За сезон в областном центре нужно модернизировать 52 объекта.

Кировчане могут посмотреть карту предстоящих реконструкций по этой ссылке.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.