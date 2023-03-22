22 марта в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых домах света не будет весь день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 марта жители Кирова останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть». Причинами станут капитальный и плановый ремонт оборудования.

Нововятский район

- 10.00-12.00: Нововятск, Умелец-3 СТ, Рябинка СДТ, Ветеран-3 СДТ;

- 08.30-16.30: деревня Богородская, улица Татьяны Войновой, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42; СНТ Буровик.

Ленинский, Октябрьский, Первомайский район

- 13.00-15.00: слобода Луговые, СДТ Луговые;

- 08.30-11.00: Дерендяева, 32; Московская, 40;

- 12.30-16.00: Дерендяева, 38;

- 13.30-15.30: Герцена, 50;

- 13.00-16.00: Казанская, 111, 115.

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