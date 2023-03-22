В Кировской области разработали вакцину от пневмококка

Вакцина применима для взрослых и детей с двух месяцев. Фото: Ксения Высотина

В Кировской области начали разрабатывать вакцину от пневмококка. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Компания «Нанолек» утверждает, что их разработка применима для взрослых и детей с двух месяцев. Как показали лабораторные анализы, вакцина безопасна и имеет иммуногенность. Производство препарата уже запущено, он будет доступен бесплатно для всех граждан России.

Ранее мы рассказывали про данные Роспотребнадзора о заболеваемости ОРВИ и коронавирусной в Кирове за прошедшую неделю.

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