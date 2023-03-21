В Кирове нашли подрядчика для разработки проекта строительства нового корпуса областной больницы

Общая площадь застройки составит 1,5 тысячи квадратных метров. Фото: kirovreg.ru

Власти нашли подрядчика, который займется разработкой проекта по строительству нового здания поликлиники Кировской областной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Разработкой проектно-сметной документации займется ООО «Меридиан». Компания должна закончить работу до конца 2024 года. Известно, что сумма контракта в итоге составила на пять миллионов меньше заявленной ранее.

Как отметили в правительстве, новое четырехэтажное здание появится справа от существующей поликлиники. Общая площадь застройки составит около 1,5 тысячи квадратных метров. В новом корпусе разместятся 45 кабинетов узких специалистов, экспресс-лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, ФВД, рентгена и эндоскопии.

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