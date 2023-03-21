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НовостиОбщество21 марта 2023 15:36

В Кирове нашли подрядчика для разработки проекта строительства нового корпуса областной больницы

Компания выполнит работы до конца 2024 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая площадь застройки составит 1,5 тысячи квадратных метров. Фото: kirovreg.ru

Общая площадь застройки составит 1,5 тысячи квадратных метров. Фото: kirovreg.ru

Власти нашли подрядчика, который займется разработкой проекта по строительству нового здания поликлиники Кировской областной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Разработкой проектно-сметной документации займется ООО «Меридиан». Компания должна закончить работу до конца 2024 года. Известно, что сумма контракта в итоге составила на пять миллионов меньше заявленной ранее.

Как отметили в правительстве, новое четырехэтажное здание появится справа от существующей поликлиники. Общая площадь застройки составит около 1,5 тысячи квадратных метров. В новом корпусе разместятся 45 кабинетов узких специалистов, экспресс-лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, ФВД, рентгена и эндоскопии.

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