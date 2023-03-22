В Кировской области подрядчик нарушил сроки установки оборудования для Унинского ФАПа

Стоимость оборудования и установки составляет более 3 миллионов рублей. ФОТО:https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43

В Кировской области на подрядчика, который задержал монтаж оборудования, завели административное дело. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что в октябре прошлого года между Унинской ЦРБ и ООО был заключен договор на поставку и установку модульной конструкции для фельдшерско-акушерского пункта. Стоимость заказа составляет более 3 миллионов рублей. Спонсировали работы в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Однако подрядчик нарушил сроки поставки и установки оборудования.

В связи с этим на руководителя ООО завели административное дело. После вмешательства прокуратуры работы по установке модульной конструкции завершены.

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