В Кирове начали очищать от снега парки и скверы

Ночью подрядчик посыпает дорожки реагентом а днем счищает растаявший слой. ФОТО: Администрация города Кирова

Кировская мэрия сформировала график уборки общественных территорий от снега.

Во вторник, 21 марта, прошли работы по очистке набережной Грина. Подрядчик убрал снег со всей детской площадки, кроме скамеек и столов. Дорожки стараются откопать до твердого основания. В ночное время тротуары посыпают реагентами, а днем счищают растаявший слой.

По словам подрядчика, работы продолжаются в сквере 60-летия СССР и Александровском саду, а в парке Гагарина уже очистили прогулочные зоны.

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