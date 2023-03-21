27 марта в Кировской области пройдет горячая линия прокуратуры

С 09.00 до 18.00 на вопросы жителей региона ответят сотрудники надзорного органа. ФОТО: https://pixabay.tumblr.com

27 марта в Кировской области пройдет горячая линия с прокуратурой. С 09.00 до 18.00 на вопросы жителей региона ответят сотрудники отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Вы можете сообщить о случаях несоблюдения прав детей-инвалидов, о ненадлежащем предоставления лекарств и средств для реабилитации, о несогласии с действиями областного Минздрава и о других нарушениях в этой сфере.

Также можно позвонить просто за консультацией по тому или иному вопросу.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.