В течение зимы в регионе действовали шесть ледовых переправ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области закрыли все ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Текущей зимой в регионе действовали шесть переправ: в Уржумском районе (деревня Тюм-Тюм, села Русский Турек и Цепочкино), Котельничском районе (Котельнич через Вятку, село Вишкиль), Арбажском муниципальном округе (село Сорвижи). Сейчас движение транспорта по ледовым путям закрыто, для водителей установлены запрещающие знаки, закрыт шлагбаум. Перед переправами организован контроль.

Кировчанам напоминают: сейчас лед на водоемах и реках становится тонким и рыхлым. Жителей региона просят не посещать водные объекты, усилить контроль за детьми и объяснить им опасность выхода на лед.

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