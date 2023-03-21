Минздрав Кировской области обязали обеспечить годовалого ребенка жизненно необходимым лекарством

Родителям пришлось платить за лекарства из своих денег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Кировской области подала в суд на региональный минздрав. Причиной стали нарушения в работе ведомства.

Ранее в надзорный орган обратилась мама годовалого малыша. Женщина рассказала, что ее ребенку жизненно необходим дорогостоящий препарат, который официально на территории РФ не зарегистрирован.

Поскольку аналогов этого лекарства в нашей стране нет, родители мальчика в индивидуальном порядке получили разрешение на покупку медикамента. Однако им пришлось платить за препарат из своего кармана, хотя этим должен заниматься минздрав.

Защищая права тяжело больного мальчика, прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону семьи. В итоге министерство здравоохранения обязали не только обеспечить ребенка лекарством, но и компенсировать родителям причиненный моральный вред и понесенные расходы.

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