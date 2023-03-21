В Кировской области согласовали заявки на ремонт четырех муниципальных мостов

Работы начнутся при наступлении хорошей погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отремонтируют четыре моста. Заявки на восстановительные работы уже согласованы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ремонту подлежат следующие объекты:

- через реку Плоская по улице Павла Корчагина в районе дома 205 в Кирове;

- через реку Якимица на дороге Щенники - Степановщина - Коробовщина в Орловском районе;

- через реку Пушма на дороге Подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе;

- через реку Мокша в районе здания по Октябрьской, 6 в Малмыже.

Конкурсы по выбору подрядчиков пройдут в ближайшее время. Работы начнутся при наступлении хорошей погоды.

Отметим, что всего в 2023 году в Кировской области планируется отремонтировать 10 региональных и 4 муниципальных моста общей протяженностью более 600 погонных метров.

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