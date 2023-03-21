В Кировской области согласовали заявки на ремонт четырех муниципальных мостов

Работы начнутся при наступлении хорошей погоды.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области отремонтируют четыре моста. Заявки на восстановительные работы уже согласованы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ремонту подлежат следующие объекты:
- через реку Плоская по улице Павла Корчагина в районе дома 205 в Кирове;
- через реку Якимица на дороге Щенники - Степановщина - Коробовщина в Орловском районе;
- через реку Пушма на дороге Подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе;
- через реку Мокша в районе здания по Октябрьской, 6 в Малмыже.
Конкурсы по выбору подрядчиков пройдут в ближайшее время. Работы начнутся при наступлении хорошей погоды.
Отметим, что всего в 2023 году в Кировской области планируется отремонтировать 10 региональных и 4 муниципальных моста общей протяженностью более 600 погонных метров.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.