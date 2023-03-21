В Кирове пункт приема вторсырья на улице Ленина изменил график работы

Сотрудники пункта приема просят заранее готовить вторсырье к сдаче. Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве Кировской области сообщили об изменениях во времени работы экопункта в микрорайоне Солнечный берег. Теперь организация работает со среды по воскресенье с 10.00 - 19.00, обед с 13.00 - 14.00. Понедельник и вторник - выходные.

На улице Ленина, 198/2 принимают все фракции на безвозмездной основе, также как было в экоцентре на Молодой Гвардии

Кроме того, деньги можно получить за:

- Макулатуру - 4 рубля за килограмм;

- Картон - 2 рубля за килограмм;

- ПЭТ-бутылки - 10 рублей за килограмм;

- ПНД-канистры - 10 рублей за килограмм;

- ПНД-флаконы - 7 рублей за килограмм;

- Плёнку, пакеты - 3 рубля за килограмм.

Сотрудники пункта приема просят заранее промыть и смять бутылки, убрать из макулатуры скрепки и скотч и сложить все по стопкам.

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