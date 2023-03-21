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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:33

В Зуевке бывшего начальника вагонного депо осудили за сдачу деталей на металлолом

Суд приговорил мужчину к штрафу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях мужчине вынесли приговор.

На днях мужчине вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили экс-руководителя транспортной компании за присвоение или растрату казенного имущества. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел в Зуевке. Бывший начальник одного из вагонных ремонтных депо поручил своим подчиненным вывезти некоторые железнодорожные детали в пункт приема металла. Причиненный компании ущерб оценили в 153 тысячи рублей.

На экс-руководителя завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». На днях 58-летнему мужчине вынесли приговор. Отделался он сравнительно мягко, получив штраф в размере 150 тысяч рублей.

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