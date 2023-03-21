В Кировской области нашли мертвой пропавшую женщину

Активисты, ведомства и родственники не могли установить местонахождение девушки ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове нашли пропавшую женщину, к сожалению, мертвой. Подробностями инцидента поделились в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

7 февраля в нашем городе без вести пропала 44-летняя Екатерина Копосова. Полтора месяца активисты, сотрудники полиции, а также родные не могли установить ее местонахождение.

17 марта региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» выложил в своей группе информацию, что кировчанку нашли мертвой.

- Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры в комментариях под ориентировкой.

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