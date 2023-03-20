В ночь с 20 на 21 марта в Кирове проведут ямочный ремонт

Подрядчик использует лютую асфальтобетонную смесь. ФОТО: Администрация Кировской области

Ночью с 20 на 21 марта в Кирове проведут ремонт нескольких дорог. Этой новостью поделились в администрации города.

АО «Гордормостстрой» выполнит ямочный ремонт на магистралях. В частности, на улице Преображенской, от улицы Ленина до станции «Киров – Котласский», улице Карла Маркса, от улицы Преображенской до улицы Профсоюзной и других участках.

- Работы проводятся при благоприятной погоде с применением литой асфальтобетонной смеси, - уточнили в УДПИ.

Стоит отметить, что подрядчик за прошлую ночь устранил ямы на проспекте Строителей, перекрестке проспекта Строителей и улицы Риммы Юровской, улицах Лепсе и Воровского.

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