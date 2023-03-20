В Кировской области в течение двух лет отремонтируют федеральные трассы

Работы начнутся уже в текущем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отремонтируют федеральные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы пройдут на трассах Р-176 «Вятка» (Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар) и Р-243 (Кострома - Шарья - Киров - Пермь). Ремонт начнется в текущем году и закончится 15 ноября 2025 года. Общая сумма контракта - более 2,5 миллиарда рублей.

Как отметили в правительстве, всего на дорожные работы в 2023 году выделят 100 миллионов рублей, в 2024 - более 946 миллионов, в 2025 - свыше 1,4 миллиарда.

Ранее мы также сообщали, что в 2023 году в Кирове отремонтируют 45 дорог за 751 миллион рублей.

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