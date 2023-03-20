В Киров из Самары приедет первый туристический поезд

Поезд прибудет в Киров 25 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Киров приедет туристический поезд из Самары. Об этом сообщает областное правительство.
Поезд отправится 24 марта и прибудет в Киров 25 марта в 09.00. Как уточнили в министерстве спорта и туризма, путешествие состоится в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье». Гостям предстоит познакомиться с историей шоколадного дела, увидеть воздушные ротонды конца XIX века. Желающие смогут научиться стрелять из лука и метать копье под руководством вятского атамана, а также ездить верхом.
Для школьников подготовлена отдельная программа. В рамках проекта «Вагон знаний» они смогут посетить палеонтологический музей, детский космический центр и парк «Заповедник сказок».
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