В Киров из Самары приедет первый туристический поезд

Поезд прибудет в Киров 25 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киров приедет туристический поезд из Самары. Об этом сообщает областное правительство.

Поезд отправится 24 марта и прибудет в Киров 25 марта в 09.00. Как уточнили в министерстве спорта и туризма, путешествие состоится в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье». Гостям предстоит познакомиться с историей шоколадного дела, увидеть воздушные ротонды конца XIX века. Желающие смогут научиться стрелять из лука и метать копье под руководством вятского атамана, а также ездить верхом.

Для школьников подготовлена отдельная программа. В рамках проекта «Вагон знаний» они смогут посетить палеонтологический музей, детский космический центр и парк «Заповедник сказок».

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