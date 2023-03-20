В Вятскополянском районе установили карантин по бешенству

Ранее в этом районе у лисицы выявили бешенство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вятскополянском районе установили карантин из-за выявленного случая бешенства. Об этом сообщает областное управление ветеринарии.

Ограничительные мероприятия установлены Указом Губернатора Кировской области от 16.03.2023 на отдельной территории Слудского сельского поселения. Как мы сообщали ранее, 14 марта в этом районе у добытой охотниками лисы выявили бешенство. Она не успела покусать ни людей, ни других животных.

- Под контролем государственной ветеринарной службы проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике бешенства, - добавили в пресс-службе ведомства.

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