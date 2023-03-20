В Кирове 108 домов остались без управляющей компании

На улице Металлургов за зиму ниразу не убрали снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

108 кировских домов остались без управляющей компании. Подробнее об инциденте рассказали в группе Народного фронта.

УК «Вершина», учредителя которой арестовали, в скором времени лишится лицензии за недобросовестное отношение к своей работе. К примеру, в одной из квартир в доме на улице Кушто, 2 упала штукатурка с потолка, а на Маклина, 37 не решаются проблемы с проводкой. На улице Металлургов ниразу за зиму не отчищали снег с крыши, из-за чего в квартирах жильцов начались протечки.

Активисты обратились в администрацию города Кирова с просьбой помочь жильцам с выбором новой управляющей компании.

Ранее мы рассказывали, что две УК хотят лишить лицензии за нарушения.