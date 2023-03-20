В Кирове в 2023 году благоустроят 29 дворов

Работы проведут в течение года.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В текущем году в Кирове благоустроят 29 дворов. Об этом сообщает горадминистрация.
Сейчас заключаются муниципальные контракты на выполнение работ. Благоустройство пройдет на придомовых территориях по следующим адресам:
- Горького, 59;
- Чапаева, 38а;
- Некрасова, 23;
- Милицейская, 64;
- Солнечная, 31;
- Ульяновская, 22/1;
- Екатерины Кочкиной, 8, 8/3;
- Ивана Попова, 33а;
- Горького, 17, 19;
- Маклина, 53;
- Гражданская, 30;
- Сосновая, 1;
- А. Мельникова, 26;
- Романа Ердякова, 20;
- Дерендяева, 7;
- Подгорная, 8;
- Свердлова, 25;
- Лепсе, 60;
- Мира, 30;
- Физкультурников, 13;
- Кольцова, 10, 12;
- Володарского, 185;
- Преображенская, 40;
- Молодой Гвардии, 10а;
- Пушкина, 40;
- Конституции, 6.
Работы начнутся при наступлении хорошей погоды.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.