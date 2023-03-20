В Кирове в 2023 году благоустроят 29 дворов

Работы проведут в течение года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В текущем году в Кирове благоустроят 29 дворов. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас заключаются муниципальные контракты на выполнение работ. Благоустройство пройдет на придомовых территориях по следующим адресам:

- Горького, 59;

- Чапаева, 38а;

- Некрасова, 23;

- Милицейская, 64;

- Солнечная, 31;

- Ульяновская, 22/1;

- Екатерины Кочкиной, 8, 8/3;

- Ивана Попова, 33а;

- Горького, 17, 19;

- Маклина, 53;

- Гражданская, 30;

- Сосновая, 1;

- А. Мельникова, 26;

- Романа Ердякова, 20;

- Дерендяева, 7;

- Подгорная, 8;

- Свердлова, 25;

- Лепсе, 60;

- Мира, 30;

- Физкультурников, 13;

- Кольцова, 10, 12;

- Володарского, 185;

- Преображенская, 40;

- Молодой Гвардии, 10а;

- Пушкина, 40;

- Конституции, 6.

Работы начнутся при наступлении хорошей погоды.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.