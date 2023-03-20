В Кирове продают элитную квартиру с видом на Александровский сад за 39 миллионов

Нового собственника ждут несколько комнат свой гараж и сауна. ФОТО:avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov

В Кирове продают двухуровневую квартиру с видом на Александровский сад. Хозяин элитного жилья выставил его на «Авито» за 39 миллионов рублей.

Жилье площадью 212,7 квадратных метров располагается на третьем и четвертом этажах дома на улице Казанской, 63а (1996 года постройки). На первом уровне квартиры расположены кухня-столовая, гостиная с камином, три комнаты, санузел, гостевой туалет, коридор, две лоджии и прихожая, а на втором - спальня, сауна, санузел и коридор.

В стоимость квартиры также включены гараж на две машины и мебель. Из особенностей: в жилье есть лестница из дуба, камин на дровах, отделка сауны деревом абаш из Африки.

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